Vierte Sperrung in sieben Jahren

Ellwangen-Schrezheim. Vergangene Woche war der Bahnübergang in der Jagststraße in Schrezheim für den Verkehr gesperrt, vom 2. bis 9. Juni wird nun der Übergang in der Fayencestraße dicht gemacht. Grund hierfür sind Kabelarbeiten der Deutschen Bahn. Lokale Umfahrungen sind möglich, für die Ortschaft aber wie immer belastend. Denn: Seit 2013 ist es bereits das vierte Mal, dass diese Querung gesperrt werden muss. Wurde bisher mehrfach an den Gleisschwellen gearbeitet, zumindest einmal auch, weil zuvor nicht sauber gearbeitet worden war, so habe diese Maßnahme nun aber nichts mehr mit den vorherigen zu tun, versichert eine Bahnsprecherin