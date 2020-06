Wann der Bau der neuen Mehrzweckhalle beginnt

Lauchheim. Die Alamannenhalle in Lauchheim ist abgerissen. Und schon wird der Baubeginn für die neue Mehrzweckhalle herbeigesehnt. Über den aktuellen Stand informierte Bürgermeisterin Andrea Schnele in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: „Noch im Juli wird die Firma Traub mit dem Rohbau beginnen.“ Weil wegen Corona die Gemeinderäte nicht wie gewohnt tagen konnten, wurden die ersten Vergaben per Eilentscheidung auf den Weg gebracht. „Es ist mit 3,5 Millionen Euro das größte Vergabepaket. Damit sind 45 Prozent aller Gewerke vergeben“, so Schnele.

Genauer geht es um den Rohbau, Sanitär-