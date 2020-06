Andreas Walter mit dem Ehrenbrief verabschiedet

Lauchheim. Andreas Walter tritt aus persönlichen Gründen aus dem Gemeinderat der Stadt Lauchheim und als Ortsvorsteher der Ortschaft Hülen zurück. Dies hat er bereits im Februar so angekündigt. „Dass sie ausscheiden möchten, bedauere ich sehr. Ich respektiere aber ihren Entschluss“, sagte nun Bürgermeisterin Andrea Schnele in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Donnerstag.

Andreas Walter gehörte seit 2004 dem Ortschaftsrat in Hülen an, wo er im Februar 2017 zum Ortsvorsteher gewählt wurde. Als Stadtrat von Lauchheim war er insgesamt elf Jahre im Amt. Walter hat sich für die Stadt Lauchheim und insbesondere