Kulturverein: Kästner wird verschoben

Abtsgmünd-Laubach. Wie zahlreiche andere Veranstalter zieht auch der Kulturverein Schloss Laubach die Konsequenzen aus der Corona Pandemie. Die für diesen Sommer geplante Aufführung von Erich Kästners „Verwandte sind auch Menschen“ wird auf die Theatersaison 2021 verschoben, so der Verein in einer Pressemitteilung. „Die Entscheidung ist uns wirklich nicht leichtgefallen. Alle Spieler hatten sich schon riesig auf das Stück gefreut und fleißig mit Textlernen begonnen“, sagt Benedikt Kübler, Vorsitzender des Vereins. Die Sommerstücke des Vereins, die seit 2007 auf der Freilichtbühne am Eiskeller des Schloss Hohenstadt