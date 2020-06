Senioren und Mitarbeiter wieder gesund

Gesundheit In den Aalener Altenpflegeheimen Marienhöhe und St. Elisabeth hatte es Corona-Fälle gegeben. Inzwischen geht es laut Stiftung Haus Lindenhof allen wieder gut.

Aalen

Alle Senioren und alle Mitarbeiter, die in den beiden Altenpflegeheimen St. Elisabeth und Marienhöhe an Corona erkrankt waren, sind wieder gesund. Das teilt die Stiftung Haus Lindenhof mit, die die beiden Einrichtungen betreibt.

Während in St. Elisabeth nur wenige Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet wurden, traf es die Marienhöhe härter. „Eine Herausforderung für alle Beteiligten: logistisch, emotional und körperlich“, heißt es in der Pressemitteilung. Mitarbeitende anderer Pflegeheime der Stiftung Haus Lindenhof wurden in die Marienhöhe abgeordnet,