Das Gefühl, Gott und einander ganz nahe zu sein

Aalen

Die Sonne strahlte über Aalen und gestrahlt hat auch Pfarrer Bernhard Richter, als am Pfingstmontag Gläubige aus verschieden Konfessionen im Stadtgarten zusammenkommen. „Für mich ist das ein modernes Pfingstwunder, wie es in der Bibel stehen könnte“, so der Stadtkirchenpfarrer in seiner Begrüßung. Zusammen mit Pastor Thomas Mayer von der Gemeinde „Hoffnung für alle“, mit Pastor Rainer Zimmerschitt von den Methodisten, Pastoralassistent Hans-Christian Richter von der katholischen Kirche und Pastor Matthias Harsanyi von den Baptisten feierte Richter in diesem Jahr ein Jubiläum.

Seit 20 Jahren gibt es den ökumenischen