Tolle Blasmusik und eine klare Botschaft

Aalen. 30 Blasmusikerinnen und – musiker aus dem Ostalbkreis und dem Rems-Murr-Kreis haben sich am Pfingstsonntag zu einem zumindest für die Passanten überraschenden Platzkonzert am Aalener Rathaus getroffen. Denn natürlich mussten sie die Aktion in Corona-Zeiten vorab bei der Stadt anmelden und die geltenden Regeln einhalten. So hatte man im Vorfeld jedem Musiker eine Fläche von vier mal vier Metern zugewiesen. Nur aus einer Familie stammende Musiker durften nebeneinander musizieren.

Unter dem Motto „Blasmusik verbindet… auch MIT Abstand“ spielten die in verschiedenen Vereinen aktiven Musiker insgesamt elf Stücke.