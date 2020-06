Was gegen Schmerzen helfen kann

Aalen. Am Aktionstag gegen den Schmerz, an diesem Dienstag, 2. Juni, bieten Experten aus dem Ostalbkreis eine Telefonhotline an. Patienten mit Schmerzen oder auch Angehörige von Patienten können sich zwischen 10 und 12 Uhr direkt an Schmerztherapeuten wenden.

Mehrere Millionen Menschen in Deutschland leiden an chronischen Schmerzen. Damit ist der Schmerz eine Volkskrankheit wie Diabetes und Bluthochdruck. Zu den chronischen Schmerzerkrankungen gehören die unterschiedlichsten Schmerzarten: Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Nervenschmerzen, aber auch Tumorschmerzen.

Im Rahmen des bundesweiten „Aktionstages gegen den Schmerz“ ruft