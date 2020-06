Kranz statt Feier am Methodiustag

Ellwangen. Eigentlich hätte der Methodiustag in diesem Jahr zu einem besonderen Ereignis werden sollen, doch hat auch hier das Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die für das Pfingstwochenende geplante Feier zur 50. Wiederholung des Methodiustages in Ellwangen wurde abgesagt.

Doch wird auch ohne Feier des Slawenheiligen gedacht: Oberbürgermeister Michael Dambacher hat am Freitag einen Kranz am Methodiusplatz niedergelegt. Damit erinnert Dambacher nicht nur an den großen Slawenapostel, sondern auch an die erste Feier der Stadt Ellwangen im Jahr 1970.

Damals wurde am 12. Juli die erste Gedenkplatte enthüllt,