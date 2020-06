Die Stadt muss weitere Kindergartenplätze schaffen

Ellwangen

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dem Kindergartenbedarfsplan für 2020/21 zugestimmt. Bürgermeister Volker Grab wies auf die Verbesserungen des Angebots in den vergangenen Jahren hin. Die Ganztags-Kinderkrippe „Storchennest“ in der Marienpflege und die Krippe in der Kindertagesstätte Röhlingen kamen hinzu, der Naturkindergarten „Eulennest“ wurde verbessert. 56 Prozent der Betreuungsplätze werden derzeit noch von den Kirchen angeboten. Der städtische Anteil werde jedoch bald auf über 50 Prozent anwachsen.

Obwohl die Zahl der Plätze in den Kindertageseinrichtungen auf 933 (Stand 1. März 2020)