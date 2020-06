Das Feuer ist aus – die Säge läuft

Großbrand Warum die Feuerwehren auch in den Tagen nach dem Unglück noch einiges zu tun haben und wie der Sägewerksunternehmer schnellstmöglich zum Alltag zurück will.

Ruppertshofen-Ulrichsmühle

Das Feuer ist aus. Definitiv. Auch alle Glutnester sind aufgespürt. Trotzdem ist weder für die Feuerwehr und erst recht nicht für den Sägewerksbetreiber die Zeit, die Hände in den Schoß zu legen.

Wolfgang Kolb wollte gleich an diesem Dienstag wieder loslegen und ist am späteren Nachmittag fast euphorisch, weil das funktioniert hat. „Wir sägen“, sagt er, „da geht es mir gleich wieder besser“. Was allerdings nicht bedeutet, dass schlagartig alles gut ist.

Mit Manpower müssen die Mitarbeiter ersetzen, was vor dem Brand eine moderne Maschine geleistet