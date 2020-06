Wo Sie Aalens Herz schlagen sehen

Sommeraktion Wenn Corona das Reisen verleidet. Warum sich im Sommer ein Ausflug oder Kurzurlaub nach Aalen lohnt. Was es in der Innenstadt zu sehen gibt.

Aalen

Balkonien statt Balearen, und lieber ein Abstecher mehr in die Innenstadt statt einer Italienreise. So lautet wohl für Viele die Urlaubsdevise in diesem Jahr. Denn Corona stellt alles auf den Kopf – auch die Urlaubspläne.

Citymanager Reinhard Skusa ist nicht bange, wenn er an den Citysommer denkt. Die Zeit der Unwägbarkeiten ist vorbei. Jetzt ist klar: Die diesjährige Sommeraktion unter dem Motto „Aalen City blüht – verliebt in Aalen“ muss der Corona-Krise nicht geopfert werden. „Der Aalener Gemeinderat hat zwar in seiner jüngsten Sitzung einen geschmälerten Haushalt verabschiedet, aber die städtische