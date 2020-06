Samariterstiftung: "Die Aufträge sind da"

Aalen

So langsam kehrt wieder ein Stück Normalität zurück. So langsam kommen die Beschäftigten mit Behinderung der Samariterstiftung in die Werkstätten zurück. Seit dem 14. Mai ist die Arbeit mit 25 Prozent der Beschäftigten möglich, nun auch wieder mit hundert Prozent bei Umsetzung der Vorgaben des Landes. So sind inzwischen auch die Werkstätten der Behindertenhilfe Ostalb wieder geöffnet.

Fiebermessen am Eingang

„Für den ersten Schritt waren die 25 Prozent gut“, erklärt Bernd Schäufele, der designierte Leiter der Ostalb-Werkstätten. In den ersten zwei Wochen sei man gut in den neuen Alltag gekommen, die neuen Hygieneregeln