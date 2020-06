Ellwanger Autokino zieht

Unterhaltung Warum die Initiative aus den Reihen des Jugendrats in schwieriger Zeit auf dem Schießwasen in Erinnerung bleibt.

Ellwangen

Zwei Gottesdienste, ein Kabarettabend, ein Rockkonzert und 31 Kinovorstellungen, verteilt auf 12 Tage – das Autokino am Schießwasen ermöglichte, was nur wenige Städte zu dieser Zeit bieten konnten: Ausgehen, Kultur und Unterhaltung genießen, zumindest so etwas wie Öffentlichkeit erleben, auch wenn die Zuschauer in den Fahrzeugen sitzen mussten.

Julian Fuchs (25), der das Autokino zusammen mit anderen jungen Ellwangern aus dem Kreis des Jugendrats angeschoben hat, zieht eine positive Bilanz: „Wir haben noch nicht abgerechnet, ich weiß also nicht, ob das ein wirtschaftlicher Erfolg war. Wir hatten im Schnitt 50 bis 60