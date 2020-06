Bopfinger Schüler mit Bundespreis ausgezeichnet

Bopfingen. Der 67. Europäische Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto „EUnited - Europa verbindet!“. Mehr als 75 000 Schülerinnen und Schüler setzten sich in ganz Deutschland mit Themen wie Mobbing, Klimawandel und der Zukunft Europas kreativ auseinander.

Im Ostalbkreis waren es rund 700 Wettbewerbsbeiträge aus 15 Schulen. Emelie Geletej und Ektor Thanasko, beide in der Klassenstufe 7 des Ostalb-Gymnasiums, wurde in diesem Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil, berichtet das OAG in einer Pressemitteilung. Sie erhielten für ihre gelungenen Bildwerke nicht nur Preise in der höchsten Kategorie und eine Zusatzauszeichnung