Ellwanger Storchendrama: Wo die Unterstützung enden muss

Ellwangen

Heftige Angriffe musste der Ellwanger Weißstorchbeauftragte Helmut Vaas aushalten, nachdem er vom jüngsten Vorfall im Storchennest auf seiner Facebookseite berichtet hat.

Was war geschehen? Eines der vier Storchenjungen hatte sich am Pfingstmontag in Plastikmüll verheddert, den die Störche zum Nestbau verwendeten. Das noch lebende Küken wurde aus dem Nest geworfen, wie es bei Störchen so üblich ist, wenn ein Junges schwächelt. Nun hing der kleine Storch im Schneefanggitter.

Vaas hatte den Vorfall auf seiner Facebookseite veröffentlicht. Er berichtet regelmäßig über die Horste,