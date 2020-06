Besserer Kontakt zu Vereinen

Ellwangen

Der 2. Juni war ihr erster Arbeitstag und ihr erstes Ziel ist es, sich einen genauen Überblick zu verschaffen.

Gemeint ist Jana Brühl, die neue Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Ellwangen. Völlig neu oder fremd ist ihr die Stadt Ellwangen aber nicht.

Jana Brühl wohnt bereits seit einem Jahr in Ellwangen und durch ihre vorherige Beschäftigung als Referentin der Kanzlerin an der Hochschule Aalen kennt sie sich auch in der Region schon gut aus, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Vorfreude Brühls ist groß, denn sie hatte schon einmal bei der Stadt Regensburg eine ähnliche Funktion zu bekleiden. „Das