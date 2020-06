Heuschreckenplage trifft auf Corona-Krise

Soziales Florian Heusel, Leiter des Caritas-Dienstes „Berufliche Integration“, beschreibt die angespannte Situation in Uganda. Wie es den Menschen dort geht.

Aalen

In dieser Zeit, in der wir uns momentan befinden, kreisen die Gedanken meist um einen selbst: Wie komme ich mit den Kontaktbeschränkungen klar, wie mit dem Homeoffice und wie soll das mit den Kindern ohne Schule, ohne Freunde weitergehen? Vieles ist anders und schwieriger.

Florian Heusel, Leiter des Caritas-Dienstes „Berufliche Integration“, möchte in der aktuellen Situation den Blick auf ein Land lenken, das während der Corona-Pandemie noch ganz andere Sorgen quält: „Die Menschen in Uganda trifft es besonders hart“, berichtet Florian Heusel. Der Lockdown zwinge das ostafrikanische Binnenland in die Knie. „Man