Schreiner: ein spannender Beruf

Aalen

In dieser Folge der Alltagshelden stellen wir Ihnen Bauhof-Schreiner Peter Dürr (56) vor.

Während der Corona-Pandemie waren Peter Dürr und seine Kollegen am Aufbau der Fieberambulanz in Aalen beteiligt. Zu ihren Aufgaben gehörte das Einbauen von Trennwänden, das Abtrennen von Räumen und die Befestigung von Planen an der Decke der Ambulanz, wie Dürr erzählt.

„Man sieht, dass sich die Aufgabe eines Schreiners im Bauhof nicht nur auf Holz beschränkt“, sagt Dürr. Durch die Pandemie kommt es zu außergewöhnlichen Aufträgen: Im Eingangsbereich der Fieberambulanz gibt es einen Luftschacht, der aus Sicherheitsgründen ummantelt