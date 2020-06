Das große Warten auf neue Entscheidungen

Sommerferien Ob Zeltlager, Freizeiten und Co. in den großen Ferien stattfinden können, ist noch unklar. Veranstalter warten auf weitere Lockerungen.

Aalen

Gemeinsam Zeit verbringen, singen, basteln, tanzen, toben – in den Sommerferien ist auf der Ostalb einiges geboten. Das zweiwöchige Zeltlager oder die dreiwöchige Freizeit sind Ereignisse, auf die man sich das ganze Jahr schon freuen kann. Normalerweise. Doch in in diesem Jahr könnte die Corona-Pandemie dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung machen.

Denn bislang möchte noch niemand eine Entscheidung treffen. Lieber erst mal abwarten. Auf die neue Corona-Verordnung warten, die Ende der Woche kommen soll. Erst danach sollen Entscheidungen gefällt und eventuell Alternativen gesucht werden. „Es ist gerade sehr schwierig