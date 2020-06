Gut versteckt durch die Checkpoints

Ellwangen

Mai 1945: Der Krieg ist zu Ende. Der 14-jährige Hermann Lang und sein Freund Eberhard haben mit einer SS-Einheit in den Alpen kapituliert und kommen in Kriegsgefangenschaft. Weil sie sich als Hitlerjungen ausgeben, werden sie in ein Entlasslager bei Ochsenfurt verlegt und Bauern als Erntehelfer zugeteilt. Schließlich fliehen sie, um sich nach Ellwangen durchzuschlagen. Am ersten Tag schaffen sie es bis Blaufelden.

Nun versuchten wir unser Glück, von Haustür zu Haustür und baten um Unterkunft. An der dritten Tür durften wir in einem Zimmer mit Matratzen übernachten. Am nächsten Morgen bekamen wir sogar noch Frühstück, was