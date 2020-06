Eine Innenstadt voller Kunstwerke

Projekt „Fenster zur Kunst“ bis 31. Juli in der Aalener Fußgängerzone. Eine besondere Kooperation von Stadt, Kunstschaffenden und Einzelhändlern. Was bei einem Stadtbummel zu sehen ist.

Kunst darf nie modisch sein, aber Mode immer kunstvoll, sagt Paul Groll. Der Künstler aus Lauchheim präsentiert derzeit seine farbenfrohen Gemälde und pfiffigen Zeichnungen in den Schaufenstern von „Mode Funk“ am Aalener Spritzenhausplatz. Dieser außergewöhnliche Ausstellungsraum ist eine Station des Projekts „Fenster zur Kunst“, einer gemeinschaftlichen Aktion der Stadt Aalen mit dem ACA (Aalen City Aktiv). In insgesamt mehr als 20 Schaufenstern des Aalener Einzelhandels stellen viele Kunstschaffende aus der Region ihre Werke aus.

Durch die Fußgängerzone bummeln und dabei Fotografie, Malerei, Bildhauerei und Installationen