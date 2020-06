Diszipliniert an die Hanteln

Fitness Woche eins nach dem Neustart: In den Fitnessstudios kehrt langsam wieder der Alltag ein. Trotz einiger Vorschriften nutzen die Sportler die Angebote. Nur die Duschen bleiben gesperrt.

Das Handy am Boden. Die Lautstärke voll aufgedreht, den Trainer klein vor Augen: Und schon startet das Programm im heimischen Wohnzimmer. Nein, eine Dauerlösung sei das nicht, sagt Simone. Die 39-Jährige hat sich nicht immer motivieren können fürs Onlinetraining. Damit ist jetzt Schluss. „Es ist ein schönes Gefühl, wieder im Fitnessstudio trainieren zu dürfen. Das hat mir gefehlt.“

Ein Desinfektionsspender am Eingang, dazu markierte Laufwege am Boden. Und teilweise reduzierte Öffnungszeiten. Wer in diesen Tagen die Studios betritt, merkt schnell, dass Corona einiges verändert hat. Und