Betzold mit Rassismus-Vorwürfen konfrontiert

Ellwangen. Ziemlich kalt erwischt wurde das Ellwanger Familienunternehmen Arnulf Betzold GmbH. Der Vorwurf einer Privatperson: Betzold verkaufe Abstandsschilder, die eindeutig rassistisch seien, und: „Es darf doch nicht so bleiben, dass sie unsere Kinder damit versorgen.“ Adressiert war die Kritik per E-Mail an einen großen, bundesweiten Verteilerkreis, nicht jedoch an die Firma Betzold selbst. Nachfragen der SchwäPo beantwortete die Person bis Redaktionsschluss nicht.

Stein des Anstoßes: Der von Betzold für Schulen und Kitas produzierte Bodenaufkleber „Abstand halten“, im Pack zu fünf Stück.