Gemeindezentrum im Herbst fertig

Infrastruktur Ortsvorsteher Jürgen Opferkuch erzählt, was in Fachsenfeld auch während der Corona-Pause vorangegangen ist und wie das Sparpaket der Stadt den Ort trifft.

Aalen-Fachsenfeld

Während in Aalen und einigen Stadtbezirken im Mai wieder der Gemeinderat und Ortschaftsräte tagten, finden in Fachsenfeld und Dewangen die nächsten Sitzungen erst Anfang Juli statt. Über drei Monate lang hat man von beiden Gremien aus bekannten Gründen wenig oder nichts gehört und gelesen. Was läuft zurzeit etwa in Fachsenfeld? Wie haben die Verwaltung und die Fraktionen die sitzungslose Zeit überbrückt? Die SchwäPo das den Ortsvorsteher gefragt.

Jürgen Opferkuch fasst die Corona-Krise für die Ortschaft so zusammen: „Wie im ganzen Land kam auch das öffentliche Leben in Fachsenfeld im März nahezu zum Erliegen.