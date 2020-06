Das bäuerliche Leben von damals

Museum In Unterschneidheim hat Theresia Nagler ihre Ausstellung wieder geöffnet. Was alles jeweils am ersten und dritten Sonntag eines Monats unter dem Motto „Abschied vom Dorf“ zu sehen ist.

Unterschneidheim

So langsam kehren Kunst und Kultur in das Leben zurück. So auch bei Theresia Nagler in Unterschneidheim. Vor wenigen Wochen musste die beliebte Mundartdichterin und Autorin ihre Ausstellung wegen der Corona-Vorsorge schließen. Nun möchte die ehemalige Bäuerin unter Auflagen ihre Präsentation unter dem Motto „Abschied vom Dorf“ weiter zeigen.

Nachdem Theresia Nagler für die Besucher in ihrem kleinen Ausstellungsraum Desinfektionsmittel bereitstellt und die Merkmale eines notwendigen Abstandes erfüllt hat, hofft die heimatliche Kuratorin auf zahlreiche Gäste in den Räumen des ehemaligen landwirtschaftlichen