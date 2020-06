Die Gäste sind noch vorsichtig

Gastronomie In den Aalener Kneipen ist vergleichsweise noch wenig los. Wie Pächter, Inhaber und Gäste die derzeitige Situation beurteilen.

Aalen

Seit drei Wochen haben in Aalen viele Gaststätten nach den Lockerungen der Corona-Verordnungen wieder geöffnet. Immer noch geschlossen haben dagegen Clubs und Diskotheken. Für alle gelten aber weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln – was den Betrieb und damit den Umsatz stark einschränkt. Diese Zeitung hat sich am Wochenende mit Inhabern und Gästen unterhalten.

Samstagmittag zur Marktzeit in der Aalener Fußgängerzone: Es ist kühl und zeitweise regnet es. Waren vor Coronazeiten die Cafés rund um den Marktplatz und den umliegenden Straßen bereits voll belegt, ist dort jetzt eher verhaltener