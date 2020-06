Bau der Kindertagesstätte läuft gut

Aalen-Dewangen. Wie in der Nachbargemeinde Fachsenfeld ist in den vergangenen Wochen in kommunalen Angelegenheiten in Dewangen nicht so viel passiert.

Die seit Juli 2019 als Ortsvorsteherin fungierende Andrea Zeißler von den Freien Wählern meint dennoch: „Während der Corona-Zeit ist in Dewangen einiges gelaufen. Von Urlaub meinerseits und im Rathaus war keine Spur zu sehen.“

Sie verweist darauf, dass der Bau des Millionen-Projektes, der dreigruppigen Kindertagestagesstätte hinter der Schwarzfeldschule, sehr gut vorankommt und die Kita im nächsten Jahr in Betrieb gehen wird. Beschlüsse hierzu wurden vom