Eine schöne Bank im Tal der Träume

Naturerlebnis Im Leimental auf dem Weg zum Natur- und Waldkindergarten „Sieben Zwerge“ in Lauchheim gibt es nun eine neue Sitzbank um einen alten Birnbaum.

Lauchheim

Da möchte man noch mal Kind sein. Morgens aufwachen, ein köstliches Marmeladebrot zum Frühstück verspeisen, und wenn die ersten Sonnenstrahlen in der Nase kitzeln, sich unter einem großen Birnbaum mit Freunden treffen.

Wo das geht und dass sich früh aufstehen lohnt, davon konnte sich die Reporterin dieser Tage selbst überzeugen. Denn in Lauchheim, hinter den Bergen bei den „Sieben Zwergen“ ist so manches tausendmal schöner als zu Hause im Bett.

Vorbei am Spielplatz in den Abtwiesen geht es durch einen kleinen Fußgängertunnel hindurch in Richtung Leimental und damit ins liebevoll genannte „Tal der Träume“.