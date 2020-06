Bühne frei für Boogie-Nacht

Aalen

Boogie Woogie und Abstand – juckt es da nicht in den Beinen? Doch, und trotzdem klappt das, wie die zweite Aalener Boogie-Nacht vergangenen Freitag und Samstag in der Villa Stützel beweist. War das erste Event vergangenes Jahr noch im Ostertag mit rund 120 Zuhörern, dürfen Corona-bedingt je 35 Besucher an den Tagen im Wintergarten hinter der Villa Platz nehmen.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung von den beiden Pianisten Claus Wengenmayr und Christian Christl. Ersterer ist in und um Aalen bestens bekannt und verrät auch gleich, dass er vor Jahren geholfen hat den Garten der Villa Stützel vom Hochwasser zu befreien. Christl,