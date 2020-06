Baden ab Ende Juni oder Anfang Juli

Westhausen

Die Vorbereitungsarbeiten für die Freibadsaison 2020 im Hinblick auf die strengen Vorgaben des Landes seien sehr aufwendig und komplex. Das schreibt Bürgermeister Markus Knoblauch in einer Pressemitteilung. Daher könne das Bad erst Ende Juni oder Anfang Juli öffnen.

Die notwendigen Arbeiten im Freibad am Becken und im Außenbereich liefen bereits auf Hochtouren. Zudem arbeitete die Gemeindeverwaltung schon seit einiger Zeit intensiv an einem individuellen Hygiene- und Sicherheitskonzept für den Start in diese etwas andere Badesaison 2020.

Nur 300 Besucher gleichzeitig: Entsprechend den Vorschriften des