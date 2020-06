Oberkochen will schwalbenfreundlich sein

Oberkochen. Die Stadt mit ihrer Nähe zum Kocher war eigentlich schon immer schwalbenfreundlich. Ein klassisches Beispiel dafür ist Hubert Glaser. Man nennt ihn in Oberkochen den „Schwalben-Vater“, weil er seit weit über 20 Jahren im Kapellenweg Mehlschwalben eine Heimat bietet. „Das ist schon rekordverdächtig und ein hervorragendes Beispiel für Umweltschutz“, sagt NABU-Vorsitzender Ottmar Bihlmaier, um aber gleich hinzuzufügen: „Es ist in den vergangenen Jahren in Sachen Mehlschwalben in Oberkochen ruhiger geworden.“ Die Häuserwände und die Giebel seien so, dass es für die Mehlschwalben schwerer geworden