Johanna Klaiber entdeckt Oregon trotz Corona-Krise

Schwäbisch Gmünd/Mutlangen. Normalerweise besucht Johanna Klaiber das Mutlanger Franziskus-Gymnasiums. In diesem Frühjahr jedoch verbrachte sie im Rahmen eines Schüleraustauschs acht Wochen in Portland im US-Bundesstaat Oregon. Der Aufenthalt war, der Corona-Krise wegen, kürzer als geplant. „Wie in Deutschland wurden Mitte März die Schulen geschlossen, nachdem mehrere Corona-Fälle im Umfeld meiner Schule bekannt wurden“, erzählt die Gmünderin.

Die Schließung sei zunächst für drei bis vier Wochen geplant gewesen. „Mich traf die Schließung hart, denn gerade erst hatte ich Freundschaften geknüpft.“ Dies sei