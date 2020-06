Tegut-Markt eröffnet in Ellwangen

Unternehmen Gebäude in der Bahnhofstraße wird derzeit gebaut. Der Supermarkt will im Frühjahr 2021 starten.

Ellwangen. An der Bahnhofstraße in Ellwangen entsteht ein mehrstöckiges Geschäftshaus. Dort werden ein tegut-Einzelhandelsgeschäft und eine Kindertagesstätte einziehen.

Wie das Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Fulda mitteilt, wird im Frühjahr 2021 der tegut-Markt eröffnet. „Schon jetzt haben die Bauarbeiten für das dreigeschossige Gebäude in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes begonnen“, heißt es in der Pressemitteilung. Neben dem tegut-Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern werde eine städtische Kindertagesstätte in das Gebäude einziehen.