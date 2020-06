Urkunden für Dienstjubilare an der Härtsfeldschule

Neresheim. Auf 25 Jahre im Schuldienst blickt Stephanie Vetter zurück. Schulleiter Heinz Schmidt überbrachte ihr Glückwünsche des Kollegiums und des Regierungspräsidiums. Vetter unterrichtet seit zehn Jahren in allen Schularten an der Härtsfeldschule. Ihre vorherigen Stationen waren Stuttgart, Hildrizhausen, Altdorf und Nattheim. Seit drei Jahren ist sie wieder als Grundschullehrerin eingesetzt und unterrichtet die Klassen 3/4 an der Außenstelle in Dorfmerkingen. Die Schulgemeinschaft bedankt sich für ihr Engagement bei Veranstaltungen, in denen sie kreative Kompetenzen zum Einsatz bringt.

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum von Konrektor