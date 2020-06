Rückblick auf den „Vollblutbildhauer“

Kunst Ausstellung in der Villa Seiz erinnert an den legendären Gmünder Künstler, der im April gestoben ist. Auch Zeichnung, Malerei und Grafik ist dabei.

Es sind Menschen in gebückter Haltung, die der Gmünder Künstler 1953 in London gemalt hat. Bilder, von denen er sich nie trennen wollte, die deshalb in keiner Ausstellung zu sehen waren. Jetzt hat Galeristin Andrea Seiz davon Siebdrucke herstellen lassen. Zu sehen in einer Ausstellung, die am kommenden Wochenende in der Villa Seiz am Nepperberg in Schwäbisch Gmünd eröffnet wird.

Zwischen diesen ältesten Malereien und einer Bonze-Skulptur aus dem Jahr 2012 – das letzte Werk des am 6. April im Alter von 92 Jahren gestorbenen Künstlers – findet sich in den Ausstellungsräumen in der Villa und im davor liegenden Skulpturengarten