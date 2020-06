Viel Sonne und wenig Regen im Mai

Witterrungsbericht Eisige Temperaturen am 12. Mai, die Eisheiligen zeigten sich eindrucksvoll. Die trockenen Böden haben nicht ausreichend Regen bekommen.

Neresheim

Seit vielen Jahrhunderten achten die Bauern bei der Feldbestellung auf die Witterung in der ersten Maihälfte. Häufig sind Frostnächte mit Beginn des zweiten Monatsdrittels zu erwarten. Wer Frostempfindliches zu früh aussät, könnte Einbußen erleiden. Auch in der Gartenpraxis hat sich bewährt: Was den Frost nicht aushält, wird nach den Eisheiligen ins Freie gestellt.

Leicht unterkühlt mit frischem Wind aus Südwest und zeitweise leichtem Regen startete der Mai in die mittlere Frühlingsphase. Tiefdruckgebiete über der Nordsee und den Britischen Inseln lenkten kühle Nordmeerluft nach Mitteleuropa und sorgten für Bodenfrost