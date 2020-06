Abenteuerland wächst

Betreuung In der Weilerstraße in Aalen wird eine neue DRK-Kindertagesstätte gebaut. Nun wurde der Spatenstich gefeiert. Das kostet das Projekt.

Aalen-Hofherrnweiler

Platz für 68 Kinder in vier Gruppen wird die DRK-Kita Abenteuerland in der Aalener Weilerstraße bieten. Doch noch ist es nicht so weit. „Im Sommer 2021 soll sie in Betrieb genommen werden“, teilte das DRK Aalen mit.

Vor Kurzem fand ein kleiner Spatenstich auf dem Gelände statt – aufgrund der aktuellen Situation ohne Auftritte von Kindergartenkindern. „Diese machten aber separat einen Ausflug aufs Grundstück der künftigen Kita und hinterließen einen selbstgebastelten Plakatgruß am Bauzaun“, so das DRK.

Kosten: 3,9 Millionen Euro

Oberbürgermeister Thilo Rentschler dankte in seiner Rede