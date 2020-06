Loslassen, nicht stillstehen

Leute heute Margarete Rödter geht nun den Weg vom „Ich zum Wir“. Was das für das Haus am Regenbaum bedeutet.

Aalen

Loslassen und weitergehen. Vielleicht könnte man diese Worte als Überschrift über Margarete Rödters bisheriges Leben stellen. Seit fast 18 Jahren sorgen sie und ihr Partner Thomas Thelen im Haus am Regenbaum für einen Ruhepol im Trubel der Stadt. Dort arbeiten die beiden seit 2003 als Therapeuten in ihrer Praxis für Körper- und Psychotherapie für Einzelne, Paare und Familien. Seitdem konnten Jung und Alt dort auch Workshops und Kurse belegen. Kurse, mit denen die beiden nicht nur am Zeitgeist waren, sondern ihm häufig voraus. Rund 100 Seminarleiter haben die beiden Therapeuten nach Aalen geholt. Klangschalen, Reiki, Yoga, Zen-Mediation