Freibad Heubach öffnet am Samstag

Baden Unter bestimmten Auflagen ist Schwimmen und Planschen unterm Rosenstein ab dem Wochenende wieder möglich. Was dabei alles zu beachten ist und wie Badegäste an die Tickets kommen.

Heubach

Mitte April war das Bäderteam rund um Bernd Müller schon in den Startlöchern. Einen Monat bräuchten sie noch, sagten sie, so dass zu Christi Himmelfahrt am 21. Mai die Freibad-Saison starten könnte.

Doch schon damals war klar: Es könnte anders kommen. Der Besucher sah es an den Mundschutz-Masken und an dem besorgten Blick der Mitarbeiter und von Bürgermeister Frederick Brütting. Aber sie wollten die Hoffnung nicht aufgeben. Dennoch: Eine coronabedingte Einschränkung des Betriebs, nur um überhaupt öffnen zu können? Einlass in Schichten? Abstand halten beim Schwimmen? Damals konnte sich nicht nur Frederick Brütting so etwas