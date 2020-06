Aller Anfang ist schwer

Verkehr Mobilitätsstationen sollen das Fahrradfahren attraktiver machen. So einfach wie versprochen geht es nicht. SchwäPo-Redakteurin Sarah Schwellinger hat es getestet.

Aalen

Hiervon sollen noch zehn weitere folgen. In der Rombacher Straße, in direkter Hochschulnähe steht die erste von elf Mobilitätsstationen, die für bessere Luft und mehr Bewegung in Aalen sorgen soll. Weg vom individualisierten Autoverkehr, hin zum Klimaschutz.

Für die Kosten von 44 650 Euro stehen nun sechs Fahrräder und Pedelecs an den Ladeterminals zur Verfügung – samt Unterstand, Informationsstele, Sitzbank, Fahrradbügeln und Schließfächern. Das will ich mir genauer anschauen.

Die Anmeldung: „Die Nutzung ist kinderleicht: die Registrierung ist im Handumdrehen erledigt und erfolgt über die Webseite oder per RegioRadStuttgart-App“,