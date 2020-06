Gut für die Ostalb: Spende mal zwei

Soziales 16 Corona-Projekte nehmen an der Verdopplungsaktion der Kreissparkasse Ostalb teil.

Aalen. Zur Unterstützung von Vereinen und Institutionen mit regionalen Corona-Projekten stellt die Kreissparkasse Ostalb (KSK) am Freitag, 12. Juni, ab 12 Uhr 10 000 Euro für eine Verdopplungsaktion auf der Online-Spendenplattform „Gut für die Ostalb“ zur Verfügung. Das teilte die KSK in einem Schreiben mit. „Alle Einzelspenden von bis zu 50 Euro werden verdoppelt, solange bis die 10 000 Euro komplett verteilt sind“, so die KSK weiter.

Aktuell seien für diese Aktion 16 Projekte angemeldet, die sich alle auf der Startseite näher vorstellen: Vom Kinderhilfsprojekt „CircArtive“ des Juki in Gschwend, über