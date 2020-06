Keine Maskenpflicht mehr auf dem Gmünder Wochenmarkt

Schwäbisch Gmünd

Die Maskenpflicht auf Gmünds Wochenmarkt wird vom kommenden Samstag an aufgehoben. Dies sagte Oberbürgermeister Richard Arnold auf Anfrage der Gmünder Tagespost. Dies sei angesichts der aktuellen Zahlen möglich. In Gmünd gebe es zurzeit noch fünf aktiv Infizierte. Dies bedeutet: Wer wolle, dürfe weiterhin eine Maske tragen. Aber es sei „keine Pflicht mehr“. Gmünd hat dies gemeinsam mit Schorndorf beschlossen. Auch auf dem Wochenmarkt in der benachbarten Daimlerstadt muss von Samstag an keine Maske mehr getragen werden.

Arnold reagierte auf GT-Anfrage auch auf die Berichterstattung