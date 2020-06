Ein Jahr SWEG auf der Brenzbahn: Kaum mehr Ausfälle und Verspätungen

Heidenheim. Pünktlichkeit. Das ist ein Wort, das vor einem Jahr nur schwer mit der Brenzbahn in Verbindung zu bringen war. Nach der Übernahme des regionalen Zugverkehrs durch die neue Betreiberin, die Südwestdeutschen Landesverkehrs AG (SWEG), hat sich das geändert. Pünktlich auf die Minute stieg am Mittwoch Verkehrsminister Winfried Hermann am Heidenheimer Bahnhof aus dem Regionalzug, um gemeinsam mit SWEG-Vorstandsvorsitzendem Tobias Harms Bilanz zu ziehen.

Wie ist es im ersten Jahr auf der Brenzbahn gelaufen? „Was die SWEG geleistet hat, ist vorbildlich“, lobte Winfried Hermann die SWEG für ihre „Spitzenposition