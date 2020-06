Badespaß mit Corona-Hindernissen

Freibad Die Pandemie-Vorgaben machen die Öffnung des Hahn-Bades in Trochtelfingen schwierig. Noch im Juni soll die Saison starten – mit Einschränkungen für Badegäste und mehr Personal.

Bopfingen-Trochtelfingen

Der Sommer macht zwar kurz Verschnaufpause, aber viele sehnen einen Besuch im Freibad herbei. Der Sprung ins kühle Nass ist – entsprechend der Corona-Verordnung des Landes – inzwischen wieder erlaubt. Die meisten Freibäder auf der Ostalb sind trotzdem noch zu. Das liegt an den Vorgaben, die die Badbetreiber vor Herausforderungen stellen. So auch in Bopfingen.

„Was die Infrastruktur betrifft, stehen wir in den Startlöchern. Umkleiden, Duschen, Gebäude, Kiosk, Becken – alles ist gut in Schuss. Schwieriger wird es aber die Corona-Vorgaben zu erfüllen“, sagt Bürgermeister Dr. Gunter Bühler.