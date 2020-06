Brütende Schwalben stoppen Bauprojekt

Vögel Die Baugenossenschaft Ellwangen setzt die Sanierung in der Königsbergerstraße 1 aus.

Ellwangen. Seit diesem Winter laufen die Kernsanierungsarbeiten am Gebäude Königsbergerstraße 1 im Ellwanger Goldrain. Die Baugenossenschaft Ellwangen will aber nicht nur die Gebäudesubstanz in moderne, marktgerechte Wohnungen überführen, man entschied sich auch, den zweigeschossigen Bau aufzustocken: Vier zusätzliche Wohnungen sollen dort entstehen.

Doch, nachdem die Baugenehmigung erteilt wurde, machte die Natur den Plänen einen Strich durch die Rechnung. „Als ich vor einigen Tagen auf der Baustelle war, habe ich jede Menge Schwalben gesehen“, sagt Egon Bertenbreiter, geschäftsführender Vorstand der Baugenossenschaft.