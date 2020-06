Mit Blumenteppich und Kutschfahrt

Kirche Fronleichnam wird in diesem Jahr in den Ellwanger Kirchengemeinden etwas anders gefeiert. Mit der Kutsche kommt Pater Jens Bartsch mit der Monstranz zu den Menschen.

Ellwangen

An Fronleichnam wird die Anwesenheit Jesu in Gestalt von Brot und Wein gefeiert. Höhepunkt der Zeremonien ist die Fronleichnamsprozession, bei der die geweihte Hostie in einer Monstranz durch die Straßen getragen wird. Wegen der Corona-Pandemie fiel sie in diesem Jahr jedoch aus.

Stattdessen ließ man sich in Ellwangen etwas anderes einfallen, um das traditionelle katholische Hochfest dennoch würdig zu begehen. Mit einer Kutsche wurde das Allerheiligste vom Schönenberg durch die Filialgemeinden gefahren. Vom Jagsttalhof in Rindelbach aus ging es los. Die Monstranz zeigte Pater Jens Bartsch auf der Fahrt den zahlreichen Gemeindemitgliedern