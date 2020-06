So ist die Charlottenhöhle geöffnet

Freizeit Was Besucherinnen und Besucher beachten müssen.

Giengen-Hürben. Nachdem der Höhlen- und Heimatverein Giengen-Hürben in den vergangenen Wochen den Betrieb der Höhlen-Erlebnis-Welt Stück für Stück wieder aufgenommen hat, öffnet nun auch das Herzstück der Anlage, die Charlottenhöhle.

In der Höhlen-Erlebnis-Welt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Steinzeitabenteuer. In der Charlottenhöhle, der längsten begehbaren Schauhöhle auf der Schwäbischen Alb, geht es hinein in glitzernde Tropfsteinwelten und auf die Spuren echter Höhlenbären.

Ab sofort kann die Charlottenhöhle wieder besichtigt werden. Allerdings gelten noch besondere Regeln zum Schutz und zur Sicherheit von Gästen