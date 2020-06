Hoffen auf ein baldiges Wiedersehen

Es darf wieder konzertiert werden. Sogar die Salzburger Festspiele werden mit einem Notprogramm stattfinden. Und seit dem dem 1. Juni sind in Baden-Württemberg öffentliche Veranstaltungen mit unter 100 Personen wieder möglich. Also auch Konzerte. Voraussetzung ist, dass es feste Sitzplätze gibt und die Hygiene- und Abstandsvorgaben eingehalten werden. Großveranstaltungen ab 500 Teilnehmern bleiben aktuell noch bis zum 31. August verboten. Unterm Strich bleiben sie hier in der Region also weiterhin kaum möglich, die Sinfoniekonzerte mit großem Orchester. Eine harte Zeit für Orchestermusiker und ihre Dirigenten.

„Es ist ganz schwierig