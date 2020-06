Drei Brände in zwei Tagen in Gmünd

Schwäbisch Gmünd

Mehrfach musste die Feuerwehr in Gmünd am Mittwoch und Freitag zum Löschen ausrücken. In den sozialen Medien wird bereits über einen möglichen Zusammenhang spekuliert. Die Polizei hat bislang keinerlei Hinweise auf eine solche Verbindung. Diese drei Fälle heizen die Spekulationen an:

am Freitag haben Unbekannte in der Asylstraße mehrere zur Abholung auf dem Gehweg bereitgestellte Gelbe Säcke in Brand gesetzt. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr, die mit 14 Mann im Einsatz war, konnte ein Ausbreiten des Feuers auf das Mehrfamilienhaus verhindert werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.